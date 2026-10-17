Cote d'Ivoire: Trafics maritimes - Une opération interservices teste la capacité de riposte du pays

Un exercice interservices a mobilisé 66 acteurs pour simuler l'interception d'un navire suspecté de transporter de la cocaïne.

La lutte contre les trafics maritimes illicites passe par une coordination efficace des administrations, de la mer jusqu'aux tribunaux.

Du 12 au 16 octobre, la Côte d'Ivoire a testé son dispositif national de riposte, à travers un exercice interservices organisé avec l'appui du Port autonome d'Abidjan (Paa) et de l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi).

Coordonnée par le Secrétariat permanent du comité interministériel de l'Action de l'État en mer (Sepcim-Aem), l'exercice a été organisé par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), avec le concours de la coopération française.

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Il s'inscrit dans le cadre des projets Scope Africa et Seacop financés par l'Union européenne (Ue) au titre de sa stratégie Global Gateway.

Le 15 octobre, au large d'Abidjan, un scénario opérationnel simulé a permis de tester toute la chaîne d'intervention face à un navire suspecté de transporter de la cocaïne. Notamment à travers le renseignement, le ciblage, l'interception, l'abordage, la fouille, la collecte des preuves et la transmission à l'autorité judiciaire.

Au total, 66 participants, issus de la marine nationale, des douanes, de la police, de la gendarmerie, des affaires maritimes, de la justice, du Paa et des affaires étrangères, ont pris part à l'exercice.

Cette mise en situation a été précédée de trois jours de formation et de mentorat à l'Ismi, consacrés notamment au cadre juridique, au renseignement maritime, aux techniques de fouille et aux procédures judiciaires.

À la clôture, le 16 octobre, au Paa, Abdoulaye Fofana, secrétaire permanent du Sepcim-Aem, a souligné l'enjeu de cette démarche : « La lutte contre les trafics maritimes exige une réponse coordonnée, de la mer au prétoire ».

Un débriefing a permis d'identifier les insuffisances et d'actualiser les procédures opérationnelles standardisées harmonisées.

L'Ue accompagne le renforcement des capacités ivoiriennes en matière de sécurité maritime. Ainsi, pour Irchad Razaaly, ambassadeur de l'Ue en Côte d'Ivoire, la réponse doit reposer sur « la coopération internationale, le partage du renseignement et le respect du droit ».

Le directeur général du Paa, Kassoum Traoré, a, pour sa part, souligné la contribution de cette opération à la sécurité et à la compétitivité du port.

Cette simulation avait pour but de mieux protéger les infrastructures, de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire.