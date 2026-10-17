Cote d'Ivoire: Lakota/Béyo - L'ancien conseiller pédagogique Abiro conduit à sa dernière demeure

A 91 ans, Abiro Adou Pierre a fait le choix de retourner à son Créateur. Décédé le 21 juillet, cet ancien conseiller pédagogique a été conduit à sa dernière demeure, le 10 octobre, dans son village natal de Béyo, dans la sous-préfecture Niambézaria, département de Lakota.

La veille, le 9 octobre, une messe pour le repos de l'âme du défunt à Abidjan, à la cathédrale Saint André de Yopougon, a prolongé la levée du corps, toujours à Yopougon, avant le transfert de la dépouille mortelle à Béyo, où a eu lieu, toute la nuit durant, une veillée rythmée par les sonorités locales du canton Godié.

Depuis le 10 octobre, le corps du patriarche, père géniteur d'Abiro Dazié Thérèse, secrétaire à la Direction du développement des rédactions (Ddr) de Fraternité Matin, repose à jamais au cimetière de Béyo.

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S'il n'est plus dans sa maison terrestre, l'ancien conseiller pédagogique ne trouve pas moins une autre demeure, auprès de son Créateur, là-haut, là où finit la cacophonie de notre bas monde. Une dernière demeure peut-être même meilleure, pour les hommes de foi. Papa Abiro couché dans le silence de l'éternité, mais sa descendance reste debout.

Père, grand-père, arrière-grand-père, le disparu a fini ses humanités en laissant derrière lui, une forte ribambelle dont une quinzaine d'enfants et une trentaine de petits-fils et d'arrière-petit-fils.

Abiro aura fini ses humanités en ayant richement ajouté à l'humanité.