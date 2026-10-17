Madagascar: Sebastian Groth, ambassadeur de profession, jazzman par passion

Le festival Madajazzcar, qui s'est déroulé du 7 au 11 octobre dernier, a permis au public malgache de découvrir plusieurs figures inspirantes de la scène jazz internationale. Parmi elles, une personnalité a particulièrement retenu l'attention : l'ambassadeur d'Allemagne au Kenya, aux Seychelles et au Mali, venu à Madagascar non pas en costume de diplomate, mais en pianiste passionné.

Derrière les fonctions officielles se cache en effet un musicien habité par le jazz depuis l'enfance. Fils d'un contrebassiste, il s'installe très tôt devant un piano et ne quittera jamais cet univers. Même pendant ses études, il anime des clubs musicaux en soirée. Une passion qui l'accompagne encore aujourd'hui au fil de ses missions diplomatiques.

Son aventure musicale prend un nouveau tournant au Kenya, où il vit plusieurs années. En 2022, il y fonde The Muthaiga Three, aux côtés de Danger, à la basse, et de Philip, à la batterie. Le groupe collabore également avec le célèbre guitariste kényan Eddie Grey.

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Durant la dernière édition de Madajazzcar, Sebastian Groth a multiplié les rencontres avec les musiciens locaux. Lors d'un atelier au Centre germano-malagasy, il a partagé son expérience avec de jeunes artistes malgaches dans une ambiance chaleureuse, facilitée par la chanteuse Brigitte Rakotomalala, qui assurait la traduction, sans oublier les différentes prestations tout au long du festival.

À travers sa venue, Sebastian Groth a rappelé que la musique demeure l'un des plus beaux passeports entre les peuples. Une diplomatie du coeur, portée par les notes du jazz.