Afrique: Dette souveraine - Madagascar parmi les 31 pays fondateurs d'une nouvelle plateforme

Madagascar entend renforcer sa place dans les discussions internationales sur la dette souveraine. Le pays figure parmi les 31 membres fondateurs de la Plateforme des emprunteurs, dont le premier Conseil de gouvernance s'est tenu le 12 octobre à Bangkok, en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

Cette initiative vise à donner davantage de poids aux pays emprunteurs dans une architecture financière internationale largement structurée autour des créanciers. Le constat est préoccupant : dans 46 pays représentant quelque 3,4 milliards d'habitants, les intérêts de la dette dépassent les dépenses publiques de santé ou d'éducation.

Face à cette situation, les États membres souhaitent développer leur expertise commune, améliorer leurs capacités de négociation et partager les expériences nationales en matière de gestion de la dette. Il ne s'agit toutefois ni d'un mécanisme de restructuration ni d'un dispositif collectif de renégociation des remboursements.

Une coopération Sud-Sud

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Le Conseil inaugural a adopté les textes fondateurs de la plateforme et élu le Pakistan à sa première présidence pour la période 2026-2027. Le programme de travail prévoit notamment des échanges techniques, une amélioration des données sur l'endettement et un renforcement des capacités des administrations nationales. Le secrétariat est appuyé par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Pour Madagascar, cette participation offre un cadre supplémentaire pour défendre une approche prudente du financement du développement, privilégiant les prêts concessionnels et la soutenabilité de la dette. Les prochaines échéances comprendront une réunion technique à Genève en décembre et un atelier d'apprentissage entre pays en 2027.