Cote d'Ivoire: Droit et protection des océans - Les acteurs plaident pour l'application effective des textes

17 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Casimir Djezou

La 4e édition des Journées du droit et la Journée mondiale de la mer ont été célébrée le 13 octobre, à l'Institut de sécurité maritime interrégionale (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon.

Plusieurs acteurs du secteur maritime ont pris part, le 13 octobre, à la 4e édition des Journées du droit couplée à la Journée mondiale de la mer.

L'évènement s'est tenu à l'Institut de sécurité maritime interrégionale (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon. Le thème retenu, pour cette édition, est : « Le droit en action pour sauver l'environnement marin et lagunaire ».

Les participants sont essentiellement des magistrats, des avocats, des juristes, des partenaires au développement ainsi que de nombreux étudiants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie a été présidée par Abroulaye Fofana, secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. À ses côtés, le colonel-major Karim Coulibaly, directeur général de l'Arstm, et Marc Meslin, magistrat de liaison régional à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Tous ont, dans leurs allocutions respectives, plaidé pour l'application effective des textes qui régissent le secteur.

Abroulaye Fofana a souligné que la protection de l'environnement marin relève d'une responsabilité collective. Elle suppose, selon lui, des règles adaptées, mais surtout une application rigoureuse des textes. Il a appelé les acteurs à traduire ces normes en actes.

Le colonel-major Karim Coulibaly a, pour sa part, salué les avancées enregistrées, notamment l'inauguration du Centre opérationnel intégré de l'action de l'État en mer appelé à renforcer la sécurité maritime du pays.

Le représentant de l'ambassade de France, Marc Meslin, a, quant à lui, exhorté l'auditoire à dépasser le jargon juridique : « L'océan gronde, la lagune s'étouffe, la règle juridique doit répondre ! La pollution ignore les frontières, seule une coopération internationale exemplaire permettra d'y faire face », a-t-il lancé.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.