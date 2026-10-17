Cote d'Ivoire: Droit et protection des océans - Les acteurs plaident pour l'application effective des textes

La 4e édition des Journées du droit et la Journée mondiale de la mer ont été célébrée le 13 octobre, à l'Institut de sécurité maritime interrégionale (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon.

Plusieurs acteurs du secteur maritime ont pris part, le 13 octobre, à la 4e édition des Journées du droit couplée à la Journée mondiale de la mer.

L'évènement s'est tenu à l'Institut de sécurité maritime interrégionale (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon. Le thème retenu, pour cette édition, est : « Le droit en action pour sauver l'environnement marin et lagunaire ».

Les participants sont essentiellement des magistrats, des avocats, des juristes, des partenaires au développement ainsi que de nombreux étudiants.

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La cérémonie a été présidée par Abroulaye Fofana, secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. À ses côtés, le colonel-major Karim Coulibaly, directeur général de l'Arstm, et Marc Meslin, magistrat de liaison régional à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Tous ont, dans leurs allocutions respectives, plaidé pour l'application effective des textes qui régissent le secteur.

Abroulaye Fofana a souligné que la protection de l'environnement marin relève d'une responsabilité collective. Elle suppose, selon lui, des règles adaptées, mais surtout une application rigoureuse des textes. Il a appelé les acteurs à traduire ces normes en actes.

Le colonel-major Karim Coulibaly a, pour sa part, salué les avancées enregistrées, notamment l'inauguration du Centre opérationnel intégré de l'action de l'État en mer appelé à renforcer la sécurité maritime du pays.

Le représentant de l'ambassade de France, Marc Meslin, a, quant à lui, exhorté l'auditoire à dépasser le jargon juridique : « L'océan gronde, la lagune s'étouffe, la règle juridique doit répondre ! La pollution ignore les frontières, seule une coopération internationale exemplaire permettra d'y faire face », a-t-il lancé.