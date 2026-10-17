Cote d'Ivoire: Lutte contre l'analphabétisme - Un glossaire annoncé pour harmoniser les pratiques

La Direction de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation, ( Dcspa) a réuni les acteurs du secteur, le 15 octobre à Cocody, pour valider un vocabulaire commun et renforcer la coordination des interventions.

La lutte contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire passe également par une meilleure coordination des interventions. C'est dans cette perspective que la Direction de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation (Dcspa) a organisé, le jeudi 15 octobre 2026, à Cocody, un atelier de validation du glossaire harmonisé des termes utilisés en alphabétisation et éducation non formelle (Aenf).

Cette rencontre vise à doter les différents acteurs du sous-secteur d'un vocabulaire commun afin de faciliter la planification, la collecte des données, le suivi et l'évaluation des programmes.

À l'ouverture des travaux, Yvette Kouassy, directrice de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation, a insisté sur l'importance de cette démarche pour améliorer l'efficacité des actions menées sur le terrain.

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Selon elle, la diversité des intervenants, notamment les services publics, les organisations non gouvernementales, les promoteurs de centres et les organisations communautaires, s'accompagne parfois d'une utilisation différente des termes.

Cette situation complique la comparaison des résultats et la coordination des activités. Là directrice a également rappelé que, selon l'Enquête spécifique sur l'alphabétisation en Côte d'Ivoire (Esaci-2025), le taux d'analphabétisme s'établit à 46,5 %.

Face à cette situation, le gouvernement ambitionne de ramener ce taux à 30 % à moyen terme. Elle a donc invité les participants à contribuer aux échanges dans un esprit d'ouverture et de compromis pour aboutir à un document consensuel Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Eloi Noël Kouassi, conseiller technique, a salué cette initiative.

Il a rappelé les efforts engagés par le gouvernement, notamment l'élaboration de la Stratégie nationale d'alphabétisation et la création de la Direction générale de l'alphabétisation et de la formation aux compétences.

Pour lui, l'harmonisation des concepts constitue un levier essentiel pour renforcer la collaboration entre les administrations, les organisations non gouvernementales et les partenaires techniques. Elle permet également d'améliorer la mesure des résultats et la cohérence des interventions.

Les travaux ont mobilisé des représentants des ministères techniques, de Dvv International, du Bureau de l'Unesco à Abidjan ainsi que des organisations engagées dans l'Aenf.

Les contributions recueillies doivent permettre de valider une trame commune destinée à servir de référence aux acteurs du secteur et à soutenir les efforts nationaux de réduction de l'analphabétisme.