Cote d'Ivoire: Chefferie d'Akrou - La famille Tchava plaide pour le respect de la tradition et reste ouverte au dialogue

La famille régnante Tchava du village d'Akrou, dans le département de Jacqueville, a appelé au respect des us et coutumes régissant la désignation du chef de village, tout en réaffirmant sa disponibilité à dialoguer en vue d'une réconciliation. Cette position a été exprimée lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 16 octobre 2026 à Akrou.

Dans une déclaration lue par son porte-parole, Degny Yesso Léandre, en présence du chef de la famille Tchava, Ahui Jacques Bogui, et de plusieurs responsables communautaires, la famille a contesté les informations relayées dans les médias depuis le 12 octobre. Celles-ci faisaient état d'un processus de réconciliation engagé autour de N'Guessan Narcisse, présenté comme le nouveau chef du village.

Selon les signataires du communiqué, cette initiative ne permet pas de résoudre le différend relatif à la chefferie du village. Ils estiment que la crise trouve son origine dans la nomination de N'Guessan Narcisse, qu'ils jugent contraire aux règles coutumières en vigueur à Akrou.

La famille Tchava rappelle que la désignation du chef de village relève exclusivement des prérogatives de la famille régnante. Elle conteste ainsi la légitimité d'un choix qui aurait été effectué par cinq des sept grandes familles que compte le village.

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Face à cette situation, les responsables de la famille réitèrent leur demande de révocation de l'arrêté préfectoral ayant nommé N'Guessan Narcisse à la tête du village. Ils soutiennent que Tekry Akadje Gervais, désigné par la famille régnante, bénéficie du soutien de la majorité des habitants et demeure, selon eux, le chef reconnu par la population.

Malgré ces divergences, la famille Tchava affirme rester favorable à une issue concertée. « Nous sommes ouverts à une éventuelle réconciliation, mais pas à n'importe quel prix », souligne le communiqué, qui insiste sur la nécessité de placer le respect des règles coutumières au centre de toute solution durable.

À travers cette prise de parole, la famille régnante affirme privilégier le retour à la paix et à la stabilité à Akrou, tout en appelant à un règlement du différend conforme aux traditions qu'elle entend préserver.