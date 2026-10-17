Cote d'Ivoire: Rentrée sportive au Menaet - Le ministre N'Guessan Koffi donne un coup d'accélérateur au sport à l'école

N'Guessan Koffi, ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet) a organisé, le 16 octobre 2026, la rentrée sportive des établissements scolaires publics saison 2026-2027.

La première journée, organisée au lycée classique d'Abidjan, a opposé plusieurs écoles à travers des matchs de gala notamment de football, de handball et de basketball.

Une journée particulièrement animée qui a vu les Caïmans du lycée classique dompter les élèves militaires de l'Empt (19-14), dans une rencontre de basketball très animée. Dans la même discipline, chez les dames, le lycée Sainte Marie a pris le dessus sur le lycée Mamie Faitai (10-7).

Au football, le lycée moderne d'Abobo 1 a laminé le lycée municipal Pierre Gadié de Yopougon (3-0). En athlétisme, le lycée moderne Sainte Marie a remporté à deux reprises le 60 mètre, chez les dames. Idem pour les garçons du lycée municipal de Koumassi au 80 mètres.

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« Le sport, dans ma vision, fait partie des facteurs les plus importants pour éduquer non seulement les jeunes, mais aussi pour éduquer la population. L'idée derrière cette première journée, est de ramener le sport à l'école. Faire en sorte que tous les établissements de Côte d'Ivoire disposent désormais de ressources humaines compétentes pour entraîner, pour former les jeunes aux disciplines d'éducation physique et sportive », a indiqué le ministre N'Guessan Koffi.

Il a précisé que cette activité est complémentaire aux compétitions de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaire (Oissu), dont le directeur était présent à cette rentrée sportive.

« Chaque lycée va organiser les interclasses et disposer d'une équipe type. Après cela, nous allons embrayer avec les compétitions nationales de l'Oissu, dans toutes les disciplines », a renchéri N'Guessan Koffi.

Et de conclure : « Après ce championnat, nous allons discuter avec l'Oissu et organiser les compétitions nationales, de sorte que le sport devienne très populaire au niveau de l'éducation nationale ».