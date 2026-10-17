Soudan: Minawi expose la position du pays sur la guerre et les perspectives de paix a Berlin

Le gouverneur de la région du Darfour, envoyé du président du Conseil souverain de transition, Minni Arko Minawi a présenté la position du gouvernement soudanais sur la guerre et les perspectives de paix lors d'une séance d'information organisée par l'ambassade du Soudan à Berlin, en présence de représentants de centres de recherche, de médias et d'organisations humanitaires.

Accompagné du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mouawiya Osman Khaled, il a qualifié la guerre d'agression extérieure menée par l'intermédiaire des Forces rebelle de soutien rapide (FSR). Il a affirmé que le gouvernement était ouvert aux initiatives respectant la souveraineté du Soudan, tout en soulignant qu'une trêve sans désarmement des FSR, retrait des villes et départ des mercenaires ne saurait conduire à la paix. Il a appelé la communauté internationale à mettre fin au soutien extérieur aux FSR.

Pour sa part, le sous-secrétaire a souligné que le dialogue inter-soudanais était une initiative indépendante dont les Soudanais définiraient eux-mêmes le moyen et le calendrier. Il a appelé à soutenir un dialogue inclusif organisé au Soudan.

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Le chargé d'affaires du Soudan à Berlin, l'ambassadeur Idriss Mohamed Ali, a salué l'aide humanitaire allemande et plaidé pour son extension au relèvement précoce et à la reconstruction. Il a souligné que la visite de l'émissaire présidentiel en Allemagne et la transmission d'un message écrit du président Abdel Fattah al-Burhan au chancelier allemand constituaient une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales.