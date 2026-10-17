Soudan: Jibril Ibrahim participe à une réunion des ministres arabes des Finances

17 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim , a participé à une réunion des ministres arabes des Finances avec le président du Groupe de la Banque mondiale, organisée en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

Les discussions ont porté sur les défis économiques et de développement des pays arabes, les moyens de stimuler la croissance et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi que sur le soutien aux petites et moyennes entreprises.

Dans son intervention, le ministre des Finances a mis en garde contre les répercussions potentielles des évolutions dans la région du Golfe sur les chaînes d'approvisionnement, les coûts de transport et les intrants de production, notamment agricoles. Ces perturbations risquent d'alourdir les coûts de production et d'aggraver les difficultés du Soudan à couvrir ses besoins alimentaires et à stabiliser ses approvisionnements, a-t-il souligné, appelant à une attention internationale accrue face à ces défis.

La réunion a insisté sur le renforcement de la coopération entre les pays arabes et la Banque mondiale, ainsi que sur la nécessité de soutenir la sécurité alimentaire, d'accroître les capacités de production et de faciliter le financement des secteurs essentiels, en particulier l'agriculture, afin de renforcer la résilience économique.

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