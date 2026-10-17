Soudan: L'ambassadeur du pays à Oman salue les efforts de la police soudanaise

17 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan auprès du Sultanat d'Oman, Issam Awad Metwali, a salué les efforts du ministère de l'Intérieur et de la direction générale de la police, notamment dans les domaines des passeports et de l'état civil.

Lors d'une réception en l'honneur du Gen. de police Abuzar Magzoub Mustafa, directeur du service des passeports et de l'état civil à l'ambassade du Soudan à Mascate, organisée à l'occasion du départ du Gen. ingénieur Sharaf Eddine Abdel Fattah Khaled, qui a achevé l'installation et la mise en service du système modernisé de délivrance des passeports électroniques au sein de la représentation diplomatique.

M. Mustafa a indiqué que la modernisation du système des passeports de l'ambassade s'inscrivait dans le cadre du plan opérationnel de l'administration générale des passeports et de l'immigration. Cette initiative vise à moderniser les documents de voyage soudanais et à assurer leur conformité aux normes internationales en matière de sécurité des documents électroniques, a-t-il précisé.

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Il a ajouté que l'ambassade recevait quotidiennement des dizaines de ressortissants soudanais sollicitant des services liés aux passeports et à l'état civil. Les équipes consulaires poursuivront leurs activités afin de répondre aux demandes de tous les ressortissants, conformément aux directives de l'ambassadeur.

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