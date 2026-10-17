Ile Maurice: Un enfant de 2 ans ingère de la méthadone, son père arrêté

17 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un enfant de deux ans a été hospitalisé après avoir ingéré de la méthadone, vendredi 16 octobre, à Camp Accacia, Poste-de-Flacq. Son père, âgé de 35 ans, a été arrêté par la police de Flacq.

Les policiers ont été alertés dans la matinée par le père lui-même. Ce dernier leur a expliqué que son épouse venait de conduire leur fils à l'hôpital SAJ. Selon ses déclarations, l'enfant aurait accidentellement ingéré de la méthadone conservée dans une bouteille en plastique placée dans le réfrigérateur familial.

Dépêchés sur les lieux, les policiers ont saisi la bouteille contenant la substance et procédé à l'arrestation du père. Une perquisition a également été effectuée au domicile, avec son consentement, mais aucune autre drogue n'a été découverte.

Après avoir reçu les premiers soins, le petit garçon a été admis dans une salle d'hospitalisation, où il demeure sous surveillance médicale. Selon la police, son état de santé est jugé sérieux.

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Les enquêteurs ont également établi que le père, actuellement sans emploi, suit un traitement de substitution à la méthadone au centre de Flacq. Vendredi, au lieu de prendre sa dose sur place, il l'aurait rapportée à son domicile. Sur ordre d'un officier de la Detective Branch, le trentenaire a été placé en détention au poste de police de Flacq. Il fait l'objet d'une enquête pour «Causing Harm to Child».

Les enquêteurs tentent désormais de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles l'enfant a pu avoir accès à la méthadone. L'enquête se poursuit.

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