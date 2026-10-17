Ile Maurice: Business Mauritius chiffre les premières pertes

Entre Rs 270 et 470 millions. C'est l'estimation de ce que les perturbations auraient coûté à l'économie mauricienne, au 16 octobre 2026, selon Business Mauritius.

Selon les hypothèses retenues, la perte d'activité se situerait entre 20 % et 35 % de la valeur ajoutée directe, concentrée sur les journées les plus affectées.

Sur le plan matériel, une quinzaine de signalements majeurs ont été recensés. La Mauritius Chamber of Agriculture rapporte qu'environ 17 450 tonnes de canne à sucre auraient été brûlées, soit des pertes évaluées entre Rs 15 et 18 millions. Le secteur bancaire, selon la Mauritius Bankers' Association, a subi des dommages estimés à Rs 2,2 millions. La majorité des signalements concerne toutefois le commerce de gros et de détail, où plusieurs établissements ont été endommagés ou pillés. Certains coûts restent à évaluer.

Image brouillée

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L'image internationale du pays est également en jeu. Au 15 octobre, 11 retombées avaient été relevées dans des médias de premier plan, dont BBC News, Le Monde, Le Parisien, Al Jazeera et Bloomberg, auxquelles s'ajoutent neuf publications dans des médias moins influents. Une exposition susceptible de brouiller l'image de la sécurité et de la stabilité de Maurice auprès des visiteurs, investisseurs et partenaires économiques.

Il est toutefois trop tôt pour chiffrer l'investissement nécessaire pour soutenir l'image du pays, qui dépendra de l'évolution de la situation et d'une communication suivie, fondée sur des informations vérifiables.