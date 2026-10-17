Maroc: La 19e édition du Festival international du théâtre universitaire, du 26 au 30 octobre à Tanger

La 19e édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger (FITUT) se tiendra du 26 au 30 octobre.

Ce rendez-vous culturel et artistique vise à promouvoir la création théâtrale universitaire, à favoriser les échanges artistiques et culturels entre étudiants et professionnels et à valoriser le théâtre en tant qu'espace d'expression, de créativité et de dialogue entre les cultures, indique un communiqué des organisateurs.

Cette manifestation ambitionne également de contribuer au rayonnement culturel et artistique de la ville de Tanger, en mettant en valeur les initiatives théâtrales universitaires et en favorisant l'ouverture sur différentes expériences artistiques et culturelles.

Le jury de cette édition est composé de figures du théâtre et du paysage artistique marocain, notamment l'écrivain et metteur en scène El Meskini Sghir, les actrices Naïma Elias et Hajar Alsharki, ainsi que l'acteur Abderrahim El Meniari.

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Le programme prévoit une série de représentations au Palais des Arts et de la Culture et dans d'autres espaces de la ville, avec la participation d'établissements et d'institutions artistiques du Maroc, d'Espagne, de Pologne, d'Oman, des Pays-Bas, d'Arabie saoudite, du Portugal, d'Arménie et d'Italie.

En parallèle des spectacles, des ateliers théâtraux et des séances d'échange et de débat à l'issue des représentations sont prévus, afin de favoriser les interactions entre les équipes artistiques et le public.

À travers cette programmation, le FITUT entend consolider la place du théâtre universitaire comme espace de rencontre, de création et de dialogue interculturel, tout en contribuant au rayonnement culturel et artistique de Tanger.