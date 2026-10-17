Soudan: Le pays présente sa vision centrale devant le Conseil de sécurité

Le Soudan a affirmé la continuité de la coopération avec les Nations unies et les partenaires humanitaires dans le but de compléter les dispositions de suivi et de surveillance, de renforcer la transparence et de garantir l'accès de l'aide à ceux qui en ont besoin, conformément aux lois nationales et aux dispositions du droit international humanitaire.

Dans le communique du Soudan vendredi devant le Conseil de sécurité des Nations unies lors de la séance consacrée au Soudan, l'ambassadeur Al-Harith Idris a déclaré la détermination du gouvernement à faire face à la crise humanitaire en coopération avec les Nations unies et les partenaires humanitaires, à élargir la portée des passages sécurisés pour l'acheminement de l'aide, à lever le blocus sur les régions de Darfour et de Kordofan, protéger les civils et les personnes déplacées, en vue de parvenir à la paix sociale et à la réconciliation nationale.

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Al-Harith Idris Al-Harith, a présenté la vision centrale du gouvernement du Soudan, qui repose sur le respect du droit international, du droit international humanitaire et des droits de l'homme, le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs régions d'origine et la garantie du droit à la vie et à la liberté de circulation en toute sécurité pour les civils, ainsi que la libération des prisonniers, des personnes enlevées et des détenus à travers un mécanisme national, international et régional.

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Le communiqué a souligné l'importance de créer un climat propice à un dialogue libre à travers des mesures de construction de la confiance, la réalisation de la justice transitionnelle et de la réconciliation nationale, ainsi que de renforcer la participation des femmes, des jeunes et de la société civile, et d'élargir l'espace civique, tout en soulignant que la légitimité démocratique constitue le fondement de la gouvernance à l'issue de la phase de transition et de l'organisation des élections générales, et que la légitimité du rôle des forces armées dans la défense de la souveraineté et de l'unité territoriale du pays représente l'un des piliers de la vision nationale.

En ce qui concerne l'action humanitaire, le communiqué a précisé que le gouvernement du Soudan a décidé de prolonger l'ouverture du passage frontalier d'Adri avec le Tchad de trois mois supplémentaires, du 1er octobre au 31 décembre 2026, afin de faciliter l'acheminement de l'aide aux civils sinistrés.

Le communiqué a indiqué que le financement effectif du plan des Nations unies pour les besoins et la réponse humanitaires pour 2025 n'avait pas dépassé 37,2 %, avec un déficit de 62,8 % jusqu'à la mi-2026, tandis que l'écart entre les importations d'aide humanitaire et les besoins estimés pour la réponse dans les différents secteurs s'élevait à environ de 63 %, ce qui a conduit à la sortie de 15,5 millions de personnes du champ de couverture de l'aide humanitaire multisectorielle.

Le communiqué a indiqué que les efforts du gouvernement, en collaboration avec les agences des Nations unies, les organisations humanitaires et les pays frères et amis, ont contribué à faciliter l'accès humanitaire à plus de 18 millions de personnes affectées au cours de l'année 2025.

Il a ajouté que les autorités compétentes ont émis 108 autorisations pour des missions humanitaires couvrant 13 États, en faveur d'un certain nombre d'agences des Nations unies et d'organisations internationales.

Dans le cadre du renforcement de l'accès de l'aide humanitaire aux différentes régions du pays, le communiqué a fait état de l'adoption de 14 itinéraires internes couvrant 18 États.