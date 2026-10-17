Soudan: Commissaire des réfugiés discute avec le HCR la coopération et le soutien aux initiatives nationales

Le commissaire des réfugiés, M. Nizar Al-Tijani s'est entretenu vendredi, en marge de la 77e session du Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Genève, avec M. Mamadou Dian Baldé, directeur regional du HCR pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs, sur la situation des réfugiés au Soudan et les moyens de renforcer la coopération pour faire face aux conséquences de la guerre et à la baisse du financement humanitaire.

Le commissaire a passé en revue les efforts que le gouvernement du Soudan continue de déployer pour protéger les réfugiés et de les fournir les services de base malgré les circonstances exceptionnelles que connaît le pays, soulignant le progrès réalisé dans le cadre du projet d'enregistrement des réfugiés et de la documentation de leurs données, ainsi que les mesures prises pour assurer la continuité des services sanitaires dans les camps et lutter contre les réseaux de trafic d'êtres humains qui exploitent la situation actuelle.

De son côté, le directeur national a affirmé la profondeur des relations entre le Soudan et le HCR et son souci de poursuivre la coopération, en saluant les initiatives présentées par le commissaire, affirmant son appréciation de refléter ces efforts devant les États membres et des bailleurs de fonds afin de mobiliser le soutien nécessaire.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination sur les questions présentées et de suivre les dispositions relatives à la visite prochaine du directeur national au Soudan.

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