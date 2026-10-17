Soudan: L'ambassadeur du pays au Népal examine avec le ministre népalais aux AE les moyens de renforcer les relations bilatérales

L'ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République du Népal, résidant à New Delhi, Dr Mohamed Abdalla Ali Al-Tom, a discuté jeudi avec le ministre népalais des Affaires étrangères, Chisere Khanal, les moyens de renforcer les relations bilatérales et de développer la coopération entre les deux pays dans les divers domaines, ainsi que la coordination sur les questions d'intérêt commun et au sein des instances internationales multilatérales, lors d'une rencontre qui s'est tenue au siège du ministère népalais des Affaires étrangères, dans la capitale Katmandou

Au cours de la rencontre, l'ambassadeur a exprimé la solidarité du Soudan, tant du gouvernement que du peuple, avec le gouvernement et le peuple népalais à la suite des inondations et des glissements terrains qui ont récemment frappé le pays.

La rencontre a porté sur les développements de la situation au Soudan, ou l'ambassadeur a présenté un exposé sur la guerre que connaît le pays et le rôle extérieur dans le soutien à la milice et la prolongation du conflit, en passant en revue les violations et les crimes commis à l'encontre des civils, ainsi que les destructions causées par la guerre qui ont affecté les infrastructures et les ressources du pays.

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L'ambassadeur a salué son appréciation de la réponse favorable du ministre népalais à la proposition de créer une commission de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, chargée d'examiner les différents aspects de la coopération bilatérale et de coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun au sein des forums internationaux multilatéraux.

Les deux parties ont convenu d'oeuvrer dès que possible, pour signer une note d'entente pour organiser la formation de la commission, ses compétences et ses mécanismes de travail.