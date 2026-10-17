Soudan: Message écrit du Président du Conseil de souveraineté au chancelier allemand

Le gouverneur de la région de Darfour et envoyé personnel du Président du Conseil de souveraineté, Minni Arko Minnawi, a rencontré la ministre d'État aux Affaires étrangères allemande, Serap Güler, au siège du ministère allemand des Affaires étrangères à Berlin, vendredi, en compagnie de l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid, sous-secrétaire aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale.

Il lui a remis un message écrit du président du Conseil de souveraineté, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, au chancelier allemand Friedrich Merz, portant sur les moyens de renforcer et de développer les relations entre les deux pays, de soutenir les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Soudan et de soutenir le dialogue inter-soudanais.

L'ambassadeur Idris Mohamed Ali, chargé d'affaires à Berlin, a précisé que la visite de l'envoyé présidentiel et la remise du message s'inscrit dans le cadre de la communication continue entre les deux pays et du souci de faire connaître à l'Allemagne la réalité de la situation au Soudan, pour qu'elle joue un rôle positif soutenant la paix et la stabilité au Soudan.

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Il a ajouté que l'envoyé du président du Conseil de souveraineté a présenté, au cours de la rencontre, un exposé détaillé sur les développements de la situation au Soudan et les efforts déployés pour réaliser la paix et la stabilité.

De son côté, la ministre d'État aux Affaires étrangères allemande a affirmé la position de l'Allemagne soutenant la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan et son souci constant de contribuer avec les partenaires à la réalisation de la paix et de la stabilité.