Angola: Hockey sur roulettes - Le pays écrase la Suisse dans les matchs de classement

Luanda — L'équipe nationale masculine senior de hockey sur roulettes s'est imposée aujourd'hui face à son homologue suisse sur le score de 4-1, lors d'un match de classement (5e -8e places) du Championnat du monde, qui se déroule à Asunción, au Paraguay.

Lors de cette rencontre, disputée au pavillon Cop Arena, les Angolais ont contrôlé le match dès le début, ne laissant aucune marge de manoeuvre à leur adversaire pour développer son jeu. Cette domination a permis à l'équipe nationale d'atteindre la mi-temps avec une confortable avance de 3-0.

Les buts de la sélection angolaise ont été inscrits par Gonçalo Neto, Tomás Cardoso, Humberto Mendes, « Big », et Diogo Seixas.

Grâce à cette victoire, l'Angola retournera sur le terrain ce samedi face au Chili, lors du match pour la cinquième place. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase régulière de la compétition, et avaient fait match nul 2-2.

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La sélection nationale n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales après s'être inclinée, jeudi, face au Portugal sur le score de 5-1.

Lors de la phase de poules, l'Angola a débuté par un match nul 2-2 contre le Chili, s'est incliné 4-1 face à l'Argentine lors de la deuxième journée, et a terminé cette phase par un match nul et vierge contre la France.