Angola: Huambo - Neuf cents habitants de Galanga reçoivent pour la première fois leur carte d'identité

Galanga — Neuf cents habitants de la municipalité de Galanga, dans la province de Huambo, ont reçu ce vendredi, pour la première fois, leur carte d'identité, dans le cadre du projet visant à généraliser et à démocratiser ce document de citoyenneté nationale.

Festo Carlos, âgé de 65 ans, a salué l'initiative du gouvernement, puisqu'il a reçu pour la première fois sa carte d'identité, ce qui va lui permettre de résoudre certains problèmes, compte tenu des difficultés qu'il avait rencontrées par le passé pour l'obtenir.

Pour la première fois également, Mateus Sabalo, âgé de 27 ans, a expliqué qu'il ne parvenait pas à trouver un emploi faute de carte d'identité ; c'est pourquoi, en septembre dernier, dans le cadre du projet d'universalisation, il a obtenu ce document au siège de l'administration de Galanga, à des fins professionnelles et pour d'autres activités.

Au nom des autorités traditionnelles, le chef coutumier Ângelo Candiambo a déclaré que la population de Galanga parcourait 34 kilomètres jusqu'au siège de la municipalité de Londuimbali, sans compter les autres frais de transport, pour obtenir sa carte d'identité, un document important qui permettra la mise à jour du registre électoral.

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L'administratrice de la municipalité de Galanga, Carlota Chilonga, a estimé qu'il s'agissait d'un geste précieux pour la localité, compte tenu de la distance que la population devait parcourir jusqu'au siège de Londuimbali pour obtenir ce document.

La responsable a affirmé que plus de huit mille personnes en âge de voter à Galanga ne possèdent pas de carte d'identité, sans compter les enfants en âge scolaire qui ne disposent d'aucun acte de naissance, en raison de l'absence de services judiciaires dans la municipalité.

C'est pourquoi elle a demandé à la Délégation provinciale de la Justice et des Droits de l'Homme de Huambo d'agir rapidement afin de réduire le nombre de personnes sans carte d'identité, pour leur permettre de remplir leurs devoirs civiques au sein de la société.

Le coordinateur de la Commission chargée de la généralisation de la carte d'identité, José Daniel, a déclaré que cette initiative visait à rapprocher les services judiciaires de la population et à répondre à ses attentes.

Il a rappelé que ce projet se déroule dans tout le pays et que, dans la province de Huambo, outre les municipalités de Galanga, il a déjà été mis en oeuvre à Caála, Cuima et Sambo, ce qui a permis de délivrer, au total, 9 000 cartes d'identité.

Il a précisé qu'à Galanga, en particulier, 2 000 cartes d'identité avaient déjà été délivrées, dont 900 ont été remises ce vendredi à la population.

Il a demandé à la population d'accorder de l'importance à ce processus, tandis que les équipes travaillent en collaboration avec l'administration de Galanga pour enregistrer et délivrer des cartes d'identité aux 8 000 personnes qui n'en possèdent pas encore.

La municipalité de Galanga (anciennement commune de Londuimbali) compte 61 943 habitants, selon les données officielles du recensement de 2024. ZZN/ALH/LUZ