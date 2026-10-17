Angola: Basket-ball - Petro et Interclube ouvrent la saison avec la Supercoupe

Luanda — Le Petro de Luanda, champion national, et l'Interclube, finaliste malheureux de la Coupe d'Angola, s'affronteront samedi, dans la province de Benguela, lors de la 33e édition de la Supercoupe Vladimiro Romero, compétition qui marque le début de la saison 2026/27 du basket-ball angolais.

Cette rencontre oppose deux équipes disposant des atouts techniques et compétitifs nécessaires pour offrir un match de qualité, alors qu'elles cherchent toutes deux à débuter la nouvelle saison en remportant un premier trophée.

Malgré l'équilibre qui s'annonce, le Petro de Luanda part légèrement favori, compte tenu de la qualité de son effectif et de l'expérience acquise dans les compétitions de haut niveau.

L'organisation collective, la circulation du ballon et l'efficacité sur les tirs extérieurs pourraient être déterminants pour permettre aux « tricolores » de prendre le contrôle du match et de contrer les initiatives de l'adversaire.

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De son côté, l'Interclube se présente comme un adversaire capable de contrer le favoritisme du Petro. Sa présence en finale de la Coupe d'Angola témoigne de la compétitivité de cette équipe rattachée à la Police nationale, qui cherchera à se battre pour le trophée.

Dans l'histoire de la compétition, le Petro de Luanda totalise 12 trophées, soit un de moins que le Primeiro de Agosto, qui arrive en tête du classement des vainqueurs avec 13 titres. L'ASA et l'ancien Recreativo do Libolo ont remporté trois titres chacun, tandis que l'Interclube compte une Supercoupe à son palmarès. VC/LUZ