Angola: Des équipes angolaises s'affrontent pour accéder à la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des clubs champions

Luanda — Le Petro de Luanda et le Wiliete de Benguela disputeront dimanche le match aller du dernier tour de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions africains de football, face respectivement au Scottland FC, du Zimbabwe, et aux Mamelodi Sundowns, d'Afrique du Sud, lors de rencontres qui s'annoncent difficiles.

De leur côté, dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le Primeiro de Agosto et le Kabuscorp de Palanca entreront également en lice ce week-end, lors du match aller du dernier tour, face respectivement au DC Virunga et à l'AS Maniema Union, tous deux de la République démocratique du Congo.

Troisième du championnat national angolais, la Girabola, le Petro de Luanda, dont le match est prévu à 14 heures au Stade national du Zimbabwe, affrontera la modeste équipe de Scottland, nouvelle venue dans les compétitions africaines, qui occupe la deuxième place du championnat zimbabwéen.

Les « Petroliers » partent avec un certain avantage, compte tenu de leur expérience acquise dans les compétitions africaines, mais ils devront tenir compte de l'avantage de leur adversaire qui jouera à domicile et soutenu par son public.

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Le Wiliete de Benguela a toutefois une tâche plus difficile, même s'il joue à domicile, puisqu'il affronte le tenant du titre africain, une équipe très expérimentée.

L'équipe de Benguela accueille les Sud-Africains alors qu'elle est en tête du championnat angolais et dispose d'un effectif capable de contrer le statut de favori des Mamelodi Sundowns, avec notamment Mabululu, Gilberto et Karanga, entre autres.

En Coupe de la Confédération, le Primeiro de Agosto se rend en République démocratique du Congo (RDC), où il affrontera le DC Virunga à 15 h au stade des Martyrs, à Kinshasa.

De son côté, le Kabuscorp de Palanca recevra, plus tard dans la journée, l'AS Maniema Union au stade 11 de Novembro, à Luanda, face à un adversaire qui avait atteint les quarts de finale de la précédente édition de la compétition.

Les matchs retour auront lieu entre le 23 et le 25 octobre.