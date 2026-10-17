Maroc: Pêche maritime - Passation des pouvoirs entre M. Mezouari et Mme Driouich

La cérémonie de passation des pouvoirs entre M. Ahmed Mehdi Mezouari, que SM le Roi Mohammed VI a nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, chargé de la Pêche maritime, et Mme Zakia Driouich, s'est déroulée samedi à Rabat.

À cette occasion, M. Mezouari a exprimé sa fierté de la Haute Confiance placée en lui par Sa Majesté le Roi, affirmant être pleinement conscient de l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe à la tête d'un département revêtant une importance stratégique tant sur le plan économique que social.

Il a également salué le travail accompli par Mme Driouich, ainsi que les réalisations et les acquis enregistrés, faisant savoir que la prochaine étape sera placée sous le signe de la continuité et de la consolidation de ces acquis.

De son côté, Mme Driouich a félicité M. Mezouari pour la Haute Confiance Royale placée en lui.

En outre, elle a mis en avant les réalisations et les acquis enregistrés au cours de la période écoulée, tout en adressant ses remerciements aux cadres et responsables de la Pêche maritime pour leurs efforts et leur contribution à la réussite des différents chantiers et des programmes.