Maroc: SM le Roi préside un Conseil des ministres

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, samedi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres, indique un communiqué du Cabinet Royal.

En voici la traduction :

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, ce samedi 17 octobre 2026 correspondant au 05 Joumada 1er 1448 H au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l'examen et à l'adoption des orientations générales du Projet de Loi de Finances au titre de l'année 2027.

Au début des travaux du Conseil, et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, Monsieur le ministre de l'Economie, des Finances et de la Performance publique a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé sur les grandes lignes du Projet de Loi de Finances de l'année 2027.

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Monsieur le ministre a souligné que ce Projet intervient dans un environnement international profondément instable, marqué par l'alourdissement du coût des conflits géostratégiques, la montée des tendances protectionnistes et l'exacerbation de la concurrence autour de l'énergie, de la technologie et du financement.

Face à ces mutations, notre pays poursuit, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, la consolidation des fondements de sa résilience et le renforcement du dynamisme de son économie. Ainsi, l'économie nationale devrait enregistrer une croissance de 4,7% à la fin de l'année en cours, avec une inflation contenue à 0,7%, parallèlement à une réduction du déficit budgétaire qui devrait être ramené à 3% du PIB.

Le Projet de Loi de Finances de l'année budgétaire 2027 s'articule autour des cinq priorités suivantes :

Premièrement : Restauration du pouvoir d'achat et consolidation des fondements d'un Etat social soutenable: Dans ce cadre, une réforme structurelle des marchés et des prix sera engagée, à partir de l'année 2027, et accompagnée de mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, à poursuivre la généralisation de la couverture médicale, tout en veillant à la soutenabilité de ses régimes, à la revalorisation de l'aide sociale directe, outre la mise à niveau des systèmes publics de santé et d'éducation et le renforcement de l'accès à un logement décent, à travers le déploiement du programme d'aide directe au logement.

Deuxièmement : Insertion des jeunes dans l'éducation, la formation et l'emploi décent: Le gouvernement oeuvrera au lancement d'un programme national intégré pour les jeunes 2027-2031, fondé sur leur orientation vers un ensemble de programmes articulés sur la formation, l'incubation et la facilitation de l'accès au financement, aux mécanismes de garantie et aux marchés.

Troisièmement : Accélération de la mise en oeuvre de la régionalisation avancée et de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré: et ce, conformément aux Hautes Orientations Royales qui concernent la réorganisation des compétences régionales, selon une approche fondée sur la clarté et l'efficacité, ainsi que sur la consolidation des mécanismes de coordination et de contractualisation entre l'Etat et les régions, parallèlement à la pleine mise en oeuvre de la Charte nationale de la déconcentration administrative.

Quatrièmement : Renforcement de la souveraineté stratégique hydrique, énergétique, alimentaire et numérique: de manière à assurer la sécurité stratégique hydrique, à accélérer le programme de développement des énergies renouvelables et à poursuivre le déploiement de l'offre Maroc pour l'hydrogène vert, ainsi que la mise en oeuvre progressive de la feuille de route de l'infrastructure gazière, parallèlement à une série de mesures visant à garantir la sécurité alimentaire et à renforcer la souveraineté numérique nationale.

Cinquièmement : Edification d'une économie forte, capable de financer l'ambition sociale et souveraine, parallèlement à l'accélération de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles et la préservation des équilibres macroéconomiques et budgétaires: et ce, dans le but de la mobilisation des financements nécessaires pour accélérer la dynamique des chantiers, des grands projets de développement et des stratégies sectorielles engagés dans les différents domaines, parallèlement au développement de nouveaux écosystèmes industriels souverains.

Le projet de Loi de Finances pour l'année 2027 accorde également une attention particulière au renforcement de l'investissement privé, à travers la consolidation des mécanismes d'appui prévus par la Charte de l'investissement et la poursuite de la réforme des Centres Régionaux d'Investissement, tout en mettant l'accent sur le soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises.

Le Projet de Loi de Finances de l'année 2027 accorde, en outre, une importance particulière à la question des jeunes qui constitue l'un des enjeux les plus importants et les plus urgents de cette phase, ce qui exige de dépasser la multiplicité des programmes sectoriels dispersés ayant montré leurs limites, au profit d'une politique nationale intégrée pour le suivi des parcours des jeunes, de l'éducation et de la formation jusqu'à l'emploi et le logement, leur garantissant une stabilité économique et sociale.

Et en application des Hautes Orientations Royales, il sera procédé à l'accélération de la mise en oeuvre de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré, en mobilisant des crédits budgétaires de l'ordre de 25 milliards de dirhams ».