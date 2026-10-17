Congo-Kinshasa: Les écogardes de l'Upemba récompensés aux African Conservation Awards 2026

Les écogardes du parc national de l'Upemba, dans la province du Haut-Katanga, ont remporté le prix « Best Ranger Team », qui récompense la meilleure équipe d'écogardes, aux African Conservation Awards 2026. L'annonce a été faite mardi dernier, par la Game Rangers Association of Africa (GRAA). La distinction sera remise prochainement lors d'une cérémonie officielle, précisent les responsables parc du parc.

Cette récompense salue le courage, le dévouement et le professionnalisme de cette équipe chargée de la surveillance du parc et de la lutte contre le braconnage. Malgré cette reconnaissance, les écogardes continuent d'exercer leur métier dans des conditions difficiles, marquées notamment par l'insécurité et le manque de moyens financiers.

Les écogardes, également appelés rangers, assurent la protection des espaces naturels et des espèces sauvages. Ils patrouillent dans les parcs, parfois à pied et de jour comme de nuit, pour prévenir le braconnage, surveiller les habitats naturels et contribuer à la conservation de la biodiversité.

Créé en 1939, le parc national de l'Upemba figure parmi les plus anciens parcs nationaux de la RDC. Ses écogardes participent depuis des décennies à la protection de ses écosystèmes et de sa faune.

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Cette mission comporte toutefois des risques importants. Selon Antonio Longagi, chargé de communication du parc national de l'Upemba, les écogardes ont subi plusieurs attaques cette année, qui ont coûté la vie à certains de leurs collègues.

« On a perdu des collègues et cela n'a pas brisé le courage, n'a pas brisé la détermination des écogardes de préserver ces joyaux naturels », témoigne-t-il.

Il déplore également le manque de financement dont souffre le parc depuis plusieurs années, estimant que cette situation complique le travail des équipes sur le terrain.

Une reconnaissance face aux défis de la conservation

Le prix « Best Ranger Team » met en lumière le travail des écogardes de l'Upemba, qui poursuivent leurs missions malgré les menaces et les difficultés matérielles, indique Antonio Longagi.

Au-delà de cette distinction, les défis restent importants pour assurer durablement la protection du parc et de sa biodiversité, notamment en renforçant les moyens disponibles et la sécurité des équipes chargées de sa surveillance.