Congo-Kinshasa: Le Sénat interpelle Jean-Pierre Bemba sur les naufrages mortels à répétition

Le Sénat a interpellé, ce vendredi 16 octobre, le vice-Premier ministre chargé des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, au sujet des naufrages mortels à répétition en République démocratique du Congo (RDC). À l'origine de cette interpellation, une question d'actualité du sénateur Faustin Luanga Mukela, qui demande des explications sur les mesures prises pour prévenir ces drames.

Devant les sénateurs, Jean-Pierre Bemba a évoqué plusieurs difficultés du secteur des transports, notamment la vétusté des infrastructures, leur manque d'entretien, l'insuffisance des équipements de sécurité et la faible connexion entre les différents modes de transport.

Parmi les mesures annoncées figure l'interdiction de navigation des baleinières en bois à partir du 15 novembre. Le ministre a également rappelé l'importance du respect des règles de sécurité, notamment le port du gilet de sauvetage.

Selon lui, son ministère a engagé, depuis juin 2024, des actions de modernisation, de prévention et de digitalisation du secteur. Le programme gouvernemental 2024-2028 prévoit par ailleurs la construction et la réhabilitation des infrastructures de transport.

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Trois naufrages meurtriers en quelques semaines

Ces dernières semaines, plusieurs accidents fluviaux ont fait des victimes et des disparus. Le 4 octobre, une barge du bateau Global Express a sombré au port Général Kalume, à l'ouest de Kinshasa, alors qu'elle effectuait des manoeuvres à quai. Des passagers ont été portés disparus et une importante quantité d'huile de palme s'est déversée dans le fleuve Congo.

Le 23 septembre, le naufrage du bateau MV MJP sur le lac Tanganyika, au large de Kabimba, a fait état de 39 personnes portées disparues et de 36 rescapés, selon un premier bilan communiqué par les autorités provinciales. L'embarcation reliait Kigoma, en Tanzanie, à Kalemie, dans la province du Tanganyika.

Plus tôt, une baleinière avait chaviré près du village de Linoko, sur le fleuve Congo, dans la province de la Tshopo. Selon des sources locales, au moins 6 corps avaient été repêchés et 31 rescapés enregistrés. Le bilan définitif restait difficile à établir, le manifeste des passagers n'ayant pas été retrouvé.