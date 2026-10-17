Afrique: Ligue des champions de la CAF - Le TP Mazembe accroché par le Club Africain (1-1)

17 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le TP Mazembe et le Club Africain de Tunis se sont neutralisés (1-1), ce samedi 17 octobre 2026, au stade TP Mazembe de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux ont manqué l'occasion de prendre l'avantage avant le match retour, après l'annulation d'un but à la 89e minute.

Le TP Mazembe a ouvert le score à la 38e minute grâce à Josué Kazema. Mais l'avantage des Congolais n'a duré qu'une minute : à la 39e, Alain Kanté a égalisé pour le Club Africain.

Au retour des vestiaires, les hommes du TP Mazembe ont multiplié les offensives pour reprendre l'avantage. À la 89e minute, Ndongala a cru offrir la victoire aux siens en concluant une action initiée par un centre de Mwamba et une déviation de la tête de Fofana.

L'arbitre mauritanien a toutefois annulé le but après avoir signalé une main de Fofana au début de l'action. Malgré les dernières tentatives des deux équipes, le score est resté inchangé.

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Un match retour décisif à Tunis

Avec ce résultat, les deux formations restent à égalité avant la manche retour, prévue dans une semaine à Tunis. Le TP Mazembe devra chercher un résultat favorable à l'extérieur pour poursuivre son parcours dans cette compétition continentale.

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