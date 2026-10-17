Togo: Pour un accès direct des communes aux financements climatiques

Les collectivités locales doivent être reconnues comme des acteurs à part entière de l'action climatique, a plaidé vendredi à Abidjan le Togolais Winny Yawo Dogbatsè, récemment nommé conseiller du Forum régional des maires (FRM).

Il intervenait lors la 4e édition du Salon des collectivités territoriales à l'occasion d'un panel qui accueillait également Anne Hidalgo, ancienne maire de Paris et ambassadrice de la Convention mondiale des maires (Gcom).

M. Dogbatsè a formulé trois demandes : que les collectivités soient reconnues comme actrices du développement climatique, qu'elles soient associées aux décisions et à la planification nationales, et qu'elles disposent des moyens financiers, techniques et institutionnels d'agir. Il a aussi réclamé un accès plus direct et plus équitable aux financements climatiques, et invité les communes à s'unir pour monter des plans climatiques et lever des fonds.