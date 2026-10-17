Togo: Cancer du sein - il est temps d'agir

Plus d'une centaine de professionnels de santé de plusieurs pays africains sont réunis depuis vendredi à Lomé pour le MedLeaders Association (MLA) Health Summit, première conférence scientifique du continent consacrée à la lutte contre le cancer du sein.

Elle est organisée à l'occasion d' »Octobre Rose ».

Placée sous le thème « Détecter tôt, sauver des vies : la relève médicale unie contre le cancer du sein », la rencontre veut faire émerger des réponses communes face à une maladie qui frappe durement.

Le cancer du sein tue beaucoup, notamment en raison de diagnostics tardifs.