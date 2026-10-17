Togo: Une deuxième vague d'aide pour les sinistrés de Golfe 7

17 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Les familles touchées par les inondations dans la commune du Golfe 7, dans le Grand Lomé, ont reçu une nouvelle aide fournie par l'Agence nationale de la protection civile (ANPC) et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

Les bénéficiaires ont reçu des kits comprenant des nattes, des seaux, du savon et des ustensiles de cuisine, ainsi qu'une aide financière de 8 000 à 40 000 Fcfa.

Les inondations sont fréquentes dans la capitale lors de fortes précipitations.

D'importants travaux sont en cours pour améliorer le réseau d'assagissement.

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