Maroc: « Taza, terre de peintres »...Une exposition célèbre la diversité de la création picturale locale

Sept artistes peintres originaires de Taza sont réunis autour de l'exposition « Taza, terre de peintres », inaugurée, vendredi, dans le cadre du festival « Taza - Mémoires et arts vivants », pour célébrer la diversité des expressions artistiques et la vitalité de la création picturale locale.

Cette manifestation culturelle, initiée par l'Association du Grand Taza pour le Développement (AGTD), met en lumière la richesse du patrimoine pictural local et la diversité des expressions artistiques contemporaines.

Placée sous le slogan « Taza 2030, Taza se réinvente », cette deuxième édition de l'exposition réunit des artistes aux univers singuliers, dont les oeuvres témoignent de la pluralité des styles, des techniques et des sensibilités.

Peinture figurative, abstraction, cubisme, impressionnisme et autres démarches plastiques se côtoient ainsi, offrant au public un panorama de la création picturale liée à la ville de Taza.

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La présidente fondatrice et présidente d'honneur de l'AGTD, Nadia Bernoussir, a souligné, à cette occasion, la place de cette exposition au sein de la programmation du festival, mettant en avant la diversité des artistes participants, qu'ils résident à Taza ou qu'ils poursuivent leur parcours artistique dans d'autres villes du Maroc et à l'étranger.

« Nous mettons en avant des peintres figuratifs, des peintres abstraits, des artistes qui pratiquent le pointillisme, ainsi que des pastellistes, aussi bien du Maroc que de Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur du festival », a-t-elle déclaré à la MAP.

Pour sa part, la commissaire de l'exposition, Najoua Hassouni, a indiqué que cette manifestation met en exergue les oeuvres de sept artistes peintres de Taza, en soulignant la richesse des techniques et la diversité des styles représentés.

À travers cette rencontre artistique, les différences esthétiques ne constituent pas un facteur de séparation, mais plutôt une source d'enrichissement et de dialogue. Chaque artiste propose une vision personnelle de l'art et du monde qui l'entoure, faisant de l'exposition un espace de confrontation créative entre figuration et abstraction, héritage culturel et expression contemporaine.

Les oeuvres présentées illustrent notamment des démarches cubistes contemporaines, des compositions symboliques et introspectives, des recherches figuratives inspirées du patrimoine marocain, ainsi que des approches expérimentales et des écritures picturales plus libres.

Au-delà de la diversité des pratiques, « Taza, terre de peintres » traduit une volonté commune de valoriser les talents artistiques issus de la ville, de renforcer les liens entre les créateurs et le public et de promouvoir l'art comme langage universel.

À travers ce rendez-vous, l'AGTD a l'ambition de contribuer au rayonnement culturel de Taza et rappeler que, malgré la diversité de leurs styles, les artistes partagent un même ancrage territorial et une relation particulière à leur ville. L'exposition s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine artistique local et de promotion de la création comme levier de dialogue et d'ouverture culturelle.