Congo-Kinshasa: Des déplacés regagnent timidement leurs villages malgré une situation sécuritaire fragile à Masisi

Des populations déplacées commencent à regagner certaines localités du territoire de Masisi, au Nord-Kivu, après plusieurs jours d'accalmie, rapportent des sources concordantes. Observé depuis jeudi 15 octobre dans les groupements d'Ufamandu 1er, d'Ufamandu 2 et de Nyamaboko 2, ce retour reste fragile, tandis que les besoins humanitaires demeurent importants, selon la société civile locale.

Les retours sont notamment signalés à Remeka, Biolo, Bitoyi et Katuunda. D'après les acteurs locaux, ces familles avaient passé plus de 2 mois en déplacement, principalement dans le groupement de Waloa Loanda, en territoire de Walikale.

Malgré ces retours, la situation sécuritaire reste préoccupante. Jeudi matin, les villages de Musimba et de Shovu ont été touchés par des frappes de drones kamikazes attribuées au FRN/M23.

Les violences récurrentes dans cette partie du Nord-Kivu ont provoqué d'importants déplacements de populations vers les localités voisines. La société civile appelle ainsi à la prudence face à ce mouvement de retour, alors que la sécurité reste précaire.

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Selon la société civile, plusieurs biens ont été détruits ou pillés pendant les combats. Les structures sanitaires font également face à des difficultés d'approvisionnement. Le centre de santé de Biolo, notamment, manque de médicaments essentiels.

Les acteurs locaux demandent une assistance humanitaire d'urgence pour répondre aux besoins des familles qui regagnent leurs villages, notamment en matière de soins et d'accès aux biens de première nécessité.

Des affrontements à l'origine de déplacements prolongés

Entre juillet et début octobre, des affrontements récurrents entre le FRN, anciennement AFC/M23, et les combattants Wazalendo alliés aux FARDC ont touché une grande partie du secteur de Katoyi, la chefferie des Bahunde ainsi qu'une partie du groupement de Ziralo, au Sud-Kivu.

Ces violences ont contraint de nombreuses familles à fuir leurs localités. Malgré les premiers retours observés à Masisi, les besoins humanitaires et les incertitudes sécuritaires continuent de peser sur les populations concernées.