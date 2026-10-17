Congo-Kinshasa: Les enfants vivant dans la rue, confrontés à l'insécurité alimentaire à Bunia

De nombreux enfants vivant dans la rue à Bunia, en Ituri, peinent à accéder à une alimentation suffisante et équilibrée. Le constat a été dressé vendredi 16 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Des organisations de protection de l'enfance alertent sur la précarité de ces enfants, dont certains ont fui les violences des groupes armés dans le territoire de Djugu ou ont été séparés de leurs parents.

Pour ces enfants, manger à leur faim reste un défi quotidien. Certains ont quitté leurs villages en raison de l'insécurité, tandis que d'autres ont perdu leurs parents ou ont été séparés de leurs familles pendant leur fuite face aux violences armées.

Au-delà du manque de nourriture, ces enfants aspirent à retrouver une vie stable, au sein d'une famille et à l'école.

« Je veux vivre en famille, bien manger et aller à l'école », confie l'un d'eux.

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Privés d'un encadrement familial, ces enfants sont exposés à de nombreux dangers dans la rue. La faim et la précarité les rendent particulièrement vulnérables et peuvent pousser certains à adopter des comportements à risque pour subvenir à leurs besoins, redoutent des organisations de de protection de l'enfance.

Elles affirment que face à cette situation, les besoins dépassent la seule assistance alimentaire. Ces enfants ont également besoin d'un accompagnement psychosocial, d'un accès à l'éducation et de mécanismes de protection adaptés à leur situation.

Des actions de solidarité pour une aide durable

À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, l'Union congolaise des femmes des médias (UCOFEM) a mené une action de proximité en faveur de ces enfants à Bunia.

Si ces initiatives permettent d'apporter une aide ponctuelle, la situation de ces enfants appelle des réponses durables. L'accès à une alimentation suffisante et équilibrée, la scolarisation, la réunification familiale lorsque cela est possible et la mise en place d'un encadrement adapté figurent parmi les besoins prioritaires.

L'enjeu est de permettre à ces enfants, fragilisés par les violences et la séparation familiale, de retrouver des conditions de vie dignes et de se construire un avenir.