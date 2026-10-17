Congo-Kinshasa: La route Nzibira-Shabunda bloquée par les rebelles depuis près de 4 semaines

La Société civile forces vives du groupement de Kaniola, au Sud-Kivu, dénonce ce vendredi 16 octobre, le blocage de la route Nzibira-Shabunda depuis près de 4 semaines. Elle accuse les combattants de l'AFC/M23, devenu Front pour la refondation de la nation (FRN), d'exiger le recrutement de 10 jeunes de Nzibira dans leurs rangs, sous peine de maintenir cette voie fermée.

Selon cette structure, cette situation perturbe fortement les activités économiques et l'accès aux soins de santé dans la région. Les commerçants peinent à acheminer leurs marchandises vers les marchés, tandis que les malades éprouvent des difficultés à rejoindre les structures sanitaires.

Des notables locaux rapportent que des produits commerciaux périssent faute de pouvoir être écoulés sur les marchés. La fermeture de la route affecte également les déplacements quotidiens des habitants de Kaniola.

Les défenseurs des droits humains signalent par ailleurs que cette situation s'ajoute à la fermeture des banques et des institutions de microfinance, dans un contexte d'insécurité persistante.

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La société civile exige la réouverture de la route

La société civile locale qualifie ce blocage de « crime de guerre » et estime qu'il constitue une atteinte aux droits des civils. Elle demande la réouverture immédiate de la route Nzibira-Shabunda et appelle les autorités provinciales et nationales à renforcer la protection de la population.

Elle prévient également que les rebelles du Front pour la refondation de la nation seront tenus pour responsables de tout enlèvement ou enrôlement forcé de jeunes dans la zone.

Les localités de Nzibira et de Kaniola restent sous l'influence de la rébellion, selon les informations fournies par la société civile. Les tentatives des combattants wazalendo de reprendre le contrôle de ces zones se heurteraient à leur résistance.