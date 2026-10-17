Gabon: Gouvernement - Emmanuel Eyeghe Nze prend officiellement les rênes du Commerce, de l'Industrie et de la Transformation

Nommé à la faveur du dernier remaniement gouvernemental, Emmanuel Eyeghe Nze a sacrifié, jeudi 15 octobre 2026, au rituel de passation de charges avec ses prédécesseurs.

En prenant officiellement les rênes du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Transformation, le promu a dit placer son action sous le sceau de la continuité du service public, de la culture du résultat et de l'exemplarité, des valeurs chères au Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Un hommage appuyé aux ministres sortants

Dans son mot de circonstance, le nouveau ministre a salué chaleureusement le travail accompli par ses prédécesseurs, Lubin Ntoutoume et Gninga Chaning Zenaba, soulignant leur dévouement et leur engagement qui ont permis de faire progresser des dossiers majeurs de ces départements ministériels névralgiques.

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Le promu a indiqué qu'il s'appuiera sur leurs réalisations, qui constituent à ses yeux un socle solide sur lequel il compte bâtir.

Trois axes pour la nouvelle impulsion

En prenant la tête de ce grand ministère, Emmanuel Eyeghe Nze entend poursuivre la dynamique engagée tout en insufflant une nouvelle impulsion autour de trois axes fondamentaux :

La continuité du service public et la rigueur, afin de veiller à la finalisation des projets stratégiques déjà initiés ;

L'innovation et l'efficacité, en vue de simplifier les procédures pour offrir un service plus performant et réactif ;

La concertation permanente et l'esprit d'équipe, dans un climat d'écoute active, de transparence et de confiance mutuelle avec ses collaborateurs.

Un appel à l'effort collectif

S'adressant à l'ensemble du personnel et aux cadres du ministère, le nouveau ministre s'est voulu rassembleur :« J'ai un peu travaillé au Commerce, j'ai également travaillé à l'Industrie. Je connais donc beaucoup de visages ici, nous n'avons aucun problème ensemble », a-t-il rappelé, avant de poursuivre : « la réussite de notre mission ne sera pas l'oeuvre d'une seule personne, mais le fruit de notre effort collectif. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme, votre rigueur et votre sens du devoir républicain. »

La salle de réunions du Ministère de l'Industrie a refusé du monde à l'occasion de cette cérémonie, présidée par le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement. Après avoir dressé leur bilan, les ministres sortants ont officiellement remis les dossiers sensibles au nouveau promu, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Emmanuel Eyeghe Nze a tenu à rendre grâce :« À cet instant précis, je voudrais d'abord remercier le Tout-puissant qui est l'oeuvre de tout et qui a touché le coeur du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en me faisant le grand honneur d'entrer dans ce Gouvernement au Ministère du Commerce, de l'Industrie, et Porte-parole du Gouvernement », a-t-il déclaré.