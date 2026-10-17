Gabon: Port-Gentil - Succès total pour la caravane médicale ophtalmologique de Ntchengué

16 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par JB

L'opération séduction a tenu toutes ses promesses. Lancée le 10 octobre dernier à Port-Gentil, la caravane médicale consacrée aux soins oculaires vient de s'achever sur un bilan plus que satisfaisant.

Idriss Moudjiegou Igala, Directeur Général du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Ntchengué, a dressé ce mardi le bilan de cette initiative humanitaire qui a drainé des centaines de patients de la capitale économique et de ses environs.

Cette caravane est une initiative du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG), menée en partenariat avec le Ministère de la Santé et la Fondation Roi Salman Al Bassar International.

L'objectif était clair : rapprocher les soins ophtalmologiques des populations qui n'y ont pas facilement accès.

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Pendant plusieurs jours, les équipes médicales déployées au CHR de Ntchengué ont offert gratuitement des consultations, des dépistages et des prises en charge pour les troubles de la vision. Une action qui s'inscrit dans une démarche de santé de proximité et de prévention.

"À travers cette caravane médicale, nous voulons non seulement faciliter l'accès aux soins oculaires, mais aussi contribuer activement à la prévention de la cécité et à la prise en charge précoce des pathologies oculaires", a souligné le Dr Igala.

Une initiative saluée par les bénéficiaires, qui espèrent voir ce type d'action se multiplier dans la province de l'Ogooué-Maritime.

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