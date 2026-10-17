Afrique de l'Ouest: UFOA-A U20 - Grâce à Moussa Gueye, le Sénégal bat la Mauritanie

Le Sénégal est bien entré dans son tournoi. Mené dès le premier quart d'heure, les Lionceaux des moins de 20 ans ont battu la Mauritanie (2-1) ce vendredi au stade Mamadou-Konaté de Bamako, pour leur match d'ouverture du tournoi UFOA-A.

Les Mauritaniens ont frappé les premiers. À la 13e minute, Imam Dine Sow (Nouakchott Academy) a profité d'une sortie hasardeuse du gardien sénégalais Baye Galaye Dieng pour glisser le ballon dans le but vide.

Néanmoins, les hommes de Malick Daf n'ont pas tardé à répondre. Avant la pause, Moussa Gueye a rétabli l'équilibre d'une frappe puissante, imparable pour le portier mauritanien Brahim Hemedy. Les deux équipes ont regagné les vestiaires à égalité (1-1). Évoluant à Mérida AD, Gueye est le seul joueur évoluant à l'étranger parmi les 25 retenus par le sélectionneur.

Une tête décisive à la 84e

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En seconde période, les Sénégalais ont continué de pousser. Leur insistance a payé à la 84e minute : Moussa Gueye s'est élevé pour placer une tête et battre à nouveau Brahim Hemedy, offrant la victoire à son équipe.

Cette victoire place le Sénégal en bonne position dans le groupe B, qui comprend aussi la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Mais cette dernière a déclaré forfait, selon l'UFOA, quelques heures avant le coup d'envoi du match des Lionceaux. Le Sénégal, qui devait l'affronter lors de la deuxième journée, restera donc au repos.

Il reprendra la compétition le 22 octobre à 16 h, face à la Sierra Leone, dans le même stade Mamadou-Konaté, pour la troisième journée de la phase de groupes.