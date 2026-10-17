Algérie: Le Premier ministre installe le comité permanent de suivi et de traitement des demandes d'importation

ALGER — Conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a procédé, samedi, à l'installation du comité permanent de suivi et de traitement des demandes d'importation, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Cette installation intervient en application du décret exécutif 26-327 du 13 octobre 2026 portant création d'un comité permanent de suivi et de traitement des demandes d'importation.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du président et des membres du comité, à savoir le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le ministre des Finances, un représentant du gouverneur de la Banque d'Algérie, le président de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) et le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), précise la même source.

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A cette occasion, le Premier ministre a indiqué que "le comité est chargé d'examiner les demandes relatives à chaque opération d'importation et de réserver un traitement d'urgence pour les produits revêtant un caractère sensible ou prioritaire pour l'approvisionnement du marché national ou pour le fonctionnement des unités de production, de manière à soutenir les activités économiques et les projets d'investissement et à préserver la disponibilité des biens et services au profit des citoyens".