Algérie: Le CREA salue la décision du président de la République portant création du comité permanent de suivi et de traitement des demandes d'importation

ALGER — Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a salué, dans un communiqué, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant création d'un comité permanent de suivi et de traitement des demandes d'importation, qui a été installé, samedi, et dans lequel le CREA est membre permanent.

Dans son communiqué, le Conseil a exprimé sa profonde gratitude et adressé ses vifs remerciements au président de la République pour cette décision, soulignant que cette démarche est de nature à renforcer les canaux de dialogue et de concertation entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions d'activité des entreprises économiques et au renforcement de la dynamique de la production nationale.

Dans ce cadre, le CREA a assuré qu'il "continuera à accompagner les entreprises économiques intègres et à défendre leurs intérêts", précisant que ses portes "demeureront ouvertes à l'ensemble des entreprises, adhérentes ou non, publiques ou privées, grandes ou petites".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La force de l'économie nationale "repose sur la complémentarité entre l'ensemble de ses composantes", a souligné le CREA, estimant que soutenir l'entreprise économique, quelles que soient sa taille et la nature de son activité, constitue un investissement dans la production nationale, à même de créer des richesses et des emplois.

Après avoir adressé ses remerciements aux entreprises économiques qui lui ont fait confiance, le CREA a indiqué que cette confiance représente une responsabilité collective qui incite à oeuvrer au service de l'entreprise économique algérienne, assurant qu'il poursuivra les efforts pour transformer les difficultés en force et les défis en opportunités, au service d'une économie nationale plus forte, compétitive et durable.