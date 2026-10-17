Togo: Relancer l'axe Lomé-Le Caire

Les échanges commerciaux entre le Togo et l'Égypte sont en recul depuis quelques années. La nouvelle ambassadrice à Lomé, Shahinaz Abuseri, veut inverser la tendance.

Elle a exposé sa vision aux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI).

Médicaments, agriculture, technologies, construction, les secteurs sont identifiés.

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Elle espère que la visite au Togo du ministère des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, prévue en 2027, sera l'occasion de relancer la coopération

Partenariat aussi avec des projets menés par des investisseurs égyptiens.

Pour le président de la CCI, José Kwassi Symenouh, l'Égypte a un rôle à jouer dans l'industrialisation du Togo.

Selon les données des Nations unies (UN Comtrade) relayées par Trading Economics, le Togo a importé pour 30,3 millions de dollars de produits égyptiens en 2025. Ses exportations vers l'Égypte ont été d'environ 302 000 dollars la même année.

Les ventes égyptiennes sont dominées par les matériaux de construction (sel, soufre, pierres, plâtre, chaux et ciment : 13,4 millions de dollars, soit 44 % du total) et par le sucre et les confiseries (5,4 millions, 18 %). Viennent ensuite les carburants et huiles minérales (3,3 millions) et les extraits tinctoriaux et tannants (1,7 million).

Les deux pays disposent d'un comité mixte de coopération bilatérale.

L'ambassadeur précédent, Ahmed Mohamed Eid Moustapha Ahmed, évoquait en novembre 2024 une coopération « relancée en 2017 » par un projet agricole, la ferme égypto-togolaise d'Abatchang, présentée comme emblématique.

Les secteurs prioritaires cités étaient l'agriculture, la santé, les ports (Lomé et Suez), l'urbanisme et le tourisme.

Le diplomate mentionnait aussi des discussions avec le groupe égyptien Elsewedy dans les infrastructures, un rapprochement entre l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement et la BOAD, et la reprise de pourparlers pour construire des hôpitaux au Togo.