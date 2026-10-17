Sénégal: Levée de la suspension des importations du sucre dès novembre pour une durée de 8 à 9 mois (officiel)

17 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les importations de sucre, qui avaient été suspendues de novembre 2025 à aout 2026, seront de nouveau arrêtées à compter du mois de novembre prochain, a annoncé samedi le ministère de l'Industrie et du Commerce, indiquant que la suspension est prévue pour une durée de 8 à 9 mois.

"Les importations de sucre, qui avaient été suspendues de novembre 2025 à aout 2026, seront de nouveau arrêtées à compter de mois de novembre. Cette suspension est prévue pour une durée de 8 à 9 mois, la période exacte sera ajustée en fonction de l'évolution de la production locale et des besoins réels du marché", a souligné le ministère en charge du Commerce dans un communiqué transmis à l'APS.

"Suite aux récentes mesures relatives à l'ouverture des importations de sucre, le ministère en charge du Commerce tient à apporter des clarifications sur les principes qui guident la stratégie nationale de régulation du marché", a indiqué le texte.

"Dès la reprise effective des activités industrielles de la Compagnie sucrière du Sénégal (CSS), le ministère procédera à l'arrêt des déclarations d'importations de produits alimentaires (DIPA)", a ajouté la même source.

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Le ministère rappelle "l'exigence de constituer un stock de sécurité correspondant à un mois de consommation nationale".

"Il est noté que les stocks actuels de la Compagnie sucrière du Sénégal s'élèvent environ à 30 000 tonnes", a renseigné la tutelle, rappelant que la CSS a déjà bénéficié de DIPA pour compléter son offre sur le marché national.

Le ministre dit être "pleinement conscient de l'écart des prix actuel entre le sucre produit localement et le sucre importé relativement moins cher", notant que cette différence qui rend complexe la transition entre les deux types de produits, fait l'objet d'un "suivi attentif".

"L'objectif est de protéger le pouvoir d'achat des ménages tout en soutenant l'outil industriel local", a assuré le ministère en charge du Commerce.

La tutelle a salué "l'esprit constructif" qui a prévalu lors des échanges avec la direction de la CSS et les partenaires sociaux, appelant l'ensemble des acteurs à faire preuve de "responsabilité pour garantir la continuité de l'approvisionnement du marché et la sérénité du climat social".

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