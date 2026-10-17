Sénégal: Macky Sall retire sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU

Dakar — L'ancien chef de l'Etat sénégalais Macky Sall a déclaré samedi avoir retiré sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU) à l'issue du vote informel vendredi.

"A l'issue du vote informel du 16 octobre et après consultations avec Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union Africaine, et Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, président en exercice de la CEDEAO, j'ai décidé de retirer ma candidature poste de secrétaire général des Nations unies", a-t-il fait savoir dans une déclaration rendue publique.

L'ancien chef de l'Etat sénégalais a essuyé les vétos de trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies lors du vote informel organisé vendredi à New York. Une tournure dans le processus de désignation du futur secrétaire général de l'organisation qui amenuise les chances de Macky Sall de succéder à Antonio Guterres.

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"Je retire ma candidature, mais reste pleinement engagé au service des idéaux qui l'ont inspirée : la paix, la sécurité, le développement économique et social, la coopération internationale et le dialogue entre les nations", a assuré M. Sall dans la déclaration publiée sur ses plateformes officielles.

Macky Sall, qui dit souhaiter plein succès au futur chef de l'ONU, assure pleinement être engagé au service des idéaux qui ont inspiré sa candidature, évoquant notamment la paix, la sécurité, le développement économique et social, la coopération internationale et le dialogue entre les nations.

Il estime ainsi que l'Afrique doit continuer à faire entendre sa voix et poursuivre ses efforts afin d'occuper la place qui lui revient dans la gouvernance mondiale.

"Alors que le monde reste confronté à la multiplication des conflits, à l'aggravation des rivalités géopolitiques, à la fragmentation de l'ordre international, et à des défis économiques, et financiers sans précédent, je demeure convaincu que les Nation unies doivent engager une transformation profonde de leurs méthodes de travail et de leur fonctionnement", fait-il valoir.