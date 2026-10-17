Angola: Kwenda au profit de plus de 17 000 familles de Bibala

Bibala — Le Programme de renforcement de la protection sociale (Kwenda) a effectué, jusqu'au 14 octobre, des transferts monétaires auprès de 17 619 familles vulnérables de la municipalité de Bibala, province de Namibe.

C'est ce qu'a annoncé à Capiangombe, la responsable de l'Institut Provincial de Développement Local, Nayol Araújo, pour qui, ce chiffre représente au moins 25 000 familles ciblées.

S'adressant à l'ANGOP, elle a expliqué que le programme prévoit un versement semestriel de 66 000 kwanzas, correspondant à deux prestations de 11 000 kwanzas pour les familles ayant déjà bénéficié de cette aide.

Selon Nayol Araújo, les familles qui n'ont pas encore perçu d'aide pourraient bénéficier d'un transfert de 132 000 kwanzas, ce qui correspond à quatre tranches.

Par ailleurs, elle a évoqué les difficultés rencontrées par les équipes lors de leurs déplacements dans les communautés, telles que les problèmes de voies d'accès et de communication.

Malgré les contraintes, a-t-elle réaffirmé, le programme s'efforce à atteindre toutes les communautés les plus vulnérables, y compris dans les zones reculées.