Congo-Kinshasa: 300 ex-combattants et déplacés bénéficient de projets de réinsertion socio-économique en Ituri

Trois cents ex-combattants et personnes déplacées de guerre bénéficient de projets de réinsertion socio-économique dans plusieurs localités des territoires d'Irumu, de Djugu et de Mahagi, en Ituri. Financées par la MONUSCO et mises en oeuvre par l'ONG Femme en action pour le développement multisectoriel (FADEM), ces initiatives combinent formation professionnelle, rémunération des bénéficiaires et construction d'infrastructures de base pour favoriser la paix et la cohésion sociale.

Les activités sont menées notamment à Muto, Kabarole, Nizi, Ngote et Mahagi-Centre. Selon l'ONG FADEM, les bénéficiaires participent à la réhabilitation de routes de desserte agricole ainsi qu'à la construction de marchés et de l'école primaire de Kabarole. En contrepartie, ils perçoivent une rémunération qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

Des formations pour prévenir le retour aux groupes armés

En parallèle des travaux, les bénéficiaires suivent des formations en agriculture, pâtisserie, mécanique, coupe et couture, ainsi qu'en petit commerce, afin de développer des activités génératrices de revenus.

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Pour Georgine Kitabo, coordonnatrice de l'ONG FADEM, ces activités peuvent contribuer à réduire les risques de réenrôlement dans les groupes armés.

« Ils n'auront plus l'idée de rentrer ou de s'enrôler dans les groupes armés. Ils font ce travail qui leur procure de l'argent. Ils travaillent ensemble : les ex-combattants, les déplacés internes et la communauté, pour la cohésion sociale », explique-t-elle.

Au-delà de la réinsertion individuelle, ces projets visent à soutenir le développement des zones affectées par les conflits et à faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs milieux d'origine.

La construction d'infrastructures, notamment scolaires, constitue également un apport pour les communautés bénéficiaires. L'un des participants exprime sa reconnaissance pour la construction d'une école, qu'il considère comme un investissement dans l'éducation et l'avenir des enfants.

Financées par la MONUSCO, ces initiatives s'inscrivent dans l'appui au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS) en Ituri. Elles interviennent dans une province où le manque d'opportunités économiques expose encore certains jeunes au risque de recrutement par les groupes armés.