Maroc: Botola Pro D2 « Inwi » - Les leaders en quête de confirmation, plusieurs affiches à suivre

17 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

La quatrième journée de la Botola Pro D2 « Inwi » de football, prévue samedi et dimanche, sera marquée par la volonté des deux co-leaders, l'Union Yaâcoub El Mansour et l'Ittihad Zemmouri de Khémisset, de poursuivre leur parcours sans faute et de consolider leur position en tête du classement.

Créditées de neuf points chacune après trois victoires consécutives, les deux formations aborderont cette journée avec l'ambition de préserver leur dynamique.

L'US Yaâcoub El Mansour se déplacera samedi chez l'Union Sportive de Bejaâd, qui reste sur deux matchs nuls et une défaite, tandis que l'Ittihad Khémisset sera en déplacement dimanche face à l'Olympic de Safi, également engagé dans la course au haut du tableau avec cinq points.

Derrière les deux leaders, l'USM Oujda, troisième avec sept unités, tentera de se rapprocher du sommet lors de son déplacement chez le Wydad de Fès, qui compte six points. Cette confrontation mettra aux prises deux équipes désireuses de conforter leurs ambitions après un début de saison encourageant.

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L'Olympique Dcheira, également crédité de six points, cherchera à poursuivre sur sa lancée face à la Jeunesse Sportive Salmi, tandis que la Jeunesse El Massira, qui totalise cinq points, se déplacera chez le KAC Kénitra, toujours en quête de sa première victoire.

Le programme de samedi comprend également les rencontres entre le Stade Marocain et le Chabab Atlas Khénifra, ainsi qu'entre le Mouloudia Oujda et la Jeunesse de Ben Guerir. Les deux équipes visiteuses tenteront de se relancer après des résultats irréguliers lors des premières journées.

Dimanche, le Chabab Mohammedia affrontera l'Olympique de Khouribga dans un duel entre deux formations qui chercheront à améliorer leur position au classement.

À ce stade précoce de la compétition, cette quatrième journée pourrait contribuer à préciser les premières tendances, aussi bien dans la course aux premières places que dans la lutte pour s'éloigner du bas du tableau.

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