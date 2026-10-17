Maroc: Berkane - La filière de la grenade, un levier pour l'emploi en milieu rural avec une production de près de 23.000 tonnes

La filière de la grenade dans la province de Berkane, relevant de la zone d'action de l'Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (ORMVAM), est considérée comme un véritable levier pour le développement agricole et l'emploi en milieu rural, et l'un des produits régionaux phares sur lesquels mise le Plan agricole régional.

Les données de l'ORMVAM montrent que la superficie plantée en grenadiers dans la zone de compétence de l'Office s'élève à 1.900 hectares, dont 80 % se concentrent dans la province de Berkane, ce qui reflète l'importance stratégique de cette province en termes de production.

Les mêmes données précisent que la production prévisionnelle pour la saison agricole 2025-2026 atteindra environ 26.000 tonnes dans la zone d'action de l'Office, dont la province de Berkane se taillera la part du lion avec une production de 23.000 tonnes.

Cette filière agricole contribue également de manière significative à dynamiser l'économie et à absorber le chômage en milieu rural, en fournissant environ 150.000 jours de travail par an.

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Conformément aux efforts déployés pour rationaliser l'exploitation des ressources en eau, 40 % de la superficie totale plantée a été équipée d'un système d'irrigation localisée. De même, pour développer cette filière et encourager les agriculteurs à y investir, l'Etat propose des incitations financières importantes dans le cadre du Fonds de développement agricole, comprenant un soutien de 60 % du prix des plants, ainsi qu'un soutien variant entre 65 et 100 % du coût d'acquisition des équipements d'irrigation localisée.

Sur le plan local, la localité de Chouihia est l'une des zones connues pour la culture de la grenade, avec une production de haute qualité couvrant entre 80 et 90 pc des terres agricoles de cette localité.

Dans ce contexte, Mostapha Darouich, un agriculteur de Chouihia, a déclaré à la MAP que la saison de production de la grenade se distingue cette année par une récolte abondante et de qualité grâce aux récentes pluies, précisant que le rendement varie entre 40 et 50 tonnes par hectare, selon les techniques agricoles adoptées.

Il a ajouté que la variété de grenade locale connue sous le nom de « Oujdi » se distingue par sa haute qualité et sa grande taille, ce qui en fait un produit compétitif dont une part importante est destinée aux marchés européens, saluant, dans ce sens, l'intervention de l'ORMVAM qui a programmé plusieurs cycles d'irrigation ayant contribué à soutenir les agriculteurs.

En revanche, M. Darouich a noté que l'abondance de la production se heurte à certains défis liés à la commercialisation, qui se fait encore de manière traditionnelle et désorganisée, en l'absence d'unités de conditionnement et de valorisation du produit.

Il a souligné, à cet égard, l'importance d'accompagner les petits agriculteurs de la région, qui possèdent des superficies agricoles limitées, afin de les organiser en coopératives et de développer des mécanismes de commercialisation et de valorisation, ce qui leur permettra de bénéficier des programmes de soutien agricole mis en place par l'Etat et d'améliorer leur situation socio-économique.