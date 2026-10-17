Sénégal: FILDAK - Des icônes des Lettres célébrées pour leur contribution à la promotion du livre

Dakar — La ministre de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a remis des attestations à sept icônes du secteur des lettres pour leur contribution à la promotion du livre, vendredi, à l'occasion de la 18e FILDAK, la Foire iternationale du livre et du matériel didactique de Dakar (15-19 octobre).

Les personnalités primées incarnent chacune "une facette essentielle de la chaînedu livre", a souligné la ministre lors de cette cérémonie au cours de laquelle un hommage a été galement rendu à l'écrivain Cheikh Hamidou Kane (1928-2026), décédé le 3 octobre dernier.

Annette Mbaye N'Derneville, pionnière du journalisme féminin au Sénégal, Astou Mbène Thioub, journaliste et coordinatrice de la rédaction de la TFM, la Télévision Futurs médias, comptent parmi les sept personnalités primées à cette occasion, de même que l'interprète de conférence Marie Aïssatou "Aïda" Diop Wane, fille de Alioune Diop, fondateur de la maison d'édition Présence africaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il y a aussi parmi les récipiendaires, l'écrivain et éditeur Alioune Badara Sène, promoteur du festival culturel de Ndayanne, Raymond Georges Vidal, agent du CICES, le Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal, l'éditeur guinéen Sansy Kaba Diakité, fondateur de L'Harmattan Guinée, mais aussi Anges Félix N'Dakri, député et commisaire du Salon du livre d'Abidjan.

Ces hommes et femmes célébrés lors de la journée dédiée au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme à la FILDAK, ont été proposés par le comité scientifique de cette foire du livre. Leur parcours rappellent ce que représente servir la culture avec "constance, exigence et dignité".

"Honorer ceux et celles qui ont beaucoup donné est un devoir, encourager ceux et celles qui commencent en est un autre. C'est tout l'enjeu des prix remis cet-après midi", a dit la ministre de la Culture, exprimant "toute [sa] fierté" aux lauréats.

"Le Sénégal a besoin de vos voix, de votre imagination et de votre engagement", leur a-t-elle lancé.

Marie Aïda Diop Wane s'est dite.très reconnaissante d'avoir été ainsi honorée.

"Je ne m'y attendais pas parce que ce sont des faits normaux de ma vie. C'est extraordinaire qu'on t'honore pour des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. C'est une marque de bienveillance à mon égard, j'en suis reconnaissante et fière", a-t-elle réagit à sa distinction.

Aminata Sy, directrice des Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NAES), a de son côté reçu, au nom de l'institution qu'elle dirige, un trophée, de même que le professeur Ibrahima Wane de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Saliou Diop Cissé remporte le prix du jeune écrivain

Lors de cette cérémonie tenue dans la salle Alioune Diop du CICES, devant un public nombreux composé d'amis, de parents et d'autorités, la ministre de la Culture a félicité et encouragé les deux lauréats de prix littéraires pour 2026.

Il s'agit de l'inspecteur des Impôts Saliou Diop Cissé, lauréat du Prix Aminata Sow Fall du jeune écrivain pour son roman intitulé "Verdict", et de l'étudiant El Hadj Insa Lo, laureat du Prix Amadou Makhtar Mbow.

Cinq lauréats décorés dans l'Ordre national du Mérite

Au nom du chef de l'Etat, Mame Coumba Diop, a par ailleurs décoré dans l'Ordre national du Mérite, trois autres figures littéraires, dont le philosophe et ancien ministre Abdoulaye Elimane Kane.

La romancière Mariétou Mbaye, dite Ken Bugul, et l'enseignant Mamadou Fati Cissé, par ailleurs animateur au centre de lecture et d'animation arabo-islamique du "daara"(école coranique) de Coki, dans la région de Louga (nord-ouest), ont été également reçu la méme distinction.

Deux autres personnes primées étaient indisponibles, elles recevront leur décoration ultérieurement.

Il s'agit de Mariétou Diongue Diop, une ancienne directrice du livre et de la lecture au ministère de la Culture, et de la linguiste et enseignante-chercheure en langues nationales Arame Fall.

Ces distinctions viennent s'ajouter au diplôme d'honneur que chacun de ces lauréats avait reçu des mains du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, le 16 novembre 2025, à l'ouverture du premier Forum national du livre et de la lecture. Ils avaient été akirs distingués pour leur contribution à la promotion du livre, de la lecture et de la culture à cette occasion.

S'exprimant au nom des bénéficiaires, Ken Bugul a remercié le chef de l'Etat pour ces distinctions.

"C'est un immense honneur pour un citoyen de recevoir ce titre de son pays", a déclaré l'écrivaine.

"La littérature, malgré les difficultés que le monde traverse, ces violences que l'on ne va pas citer, ces guerres, ces occupations, les génocides, les souffrances, malgré tout cela, la littérature, la culture, les arts en général jouent un rôle très important", a fait valoir l'auteur du roman "Aller et retour" (2013).

"Dans toute chose, l'homme doit avoir le sens du discernement", a-t-elle ajouté, soulignant que la figure de Samba Diallo, personnage principal du roman "L'Aventure ambiguë" de Cheikh Hamidou Kane, qui se tenait "entre deux mondes, nous a ouvert pas des portes, mais une fenêtre qui mène au discernement".

"Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas de connaitre, ni de savoir, mais c'est de discerner", a-t-elle insisté, ajoutant que dans les situations difficiles, "les arts et la culture rassurent et apaisent".

Aux yeux de la romancière, la litterature, plus qu'une "bouée de sauvetage", représente "une ouverture sur un monde meilleur".