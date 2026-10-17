Cote d'Ivoire: San Pedro / Encre des jeunes - L'engagement citoyen au coeur d'une nouvelle dynamique associative

Réunie en assemblée générale ordinaire le 10 octobre 2026, l'organisation " Encre des jeunes " a évalué son premier mandat et défini les axes de son action future en faveur de l'épanouissement et de la responsabilisation des jeunes.

Faire de la jeunesse une force de proposition et un moteur de transformation sociale. Telle est l'ambition de l'Encre des jeunes (Edj), qui entend renforcer sa présence et élargir son champ d'action à San Pedro. Cette volonté s'est traduite par la tenue de son assemblée générale ordinaire, le 10 octobre 2026, à la salle de conférence du district sanitaire de San Pedro, en présence de représentants de la Direction régionale de la Culture et de la Francophonie (Drcf) et d'autres services de l'administration publique.

Cette rencontre statutaire a constitué une occasion pour les membres de faire le point sur le premier mandat de l'organisation, d'examiner les activités réalisées et de renforcer les mécanismes de redevabilité au sein de la structure. Elle a également permis de définir les nouvelles orientations à travers l'adoption du plan d'action du deuxième mandat.

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Pour l'Encre des jeunes, cette démarche s'inscrit dans une volonté de bâtir une organisation plus structurée, capable de répondre aux préoccupations de la jeunesse et de favoriser sa contribution au développement durable des communautés.

Créée par un groupe de jeunes parmi lesquels figure Degoua-Ny Wilfried Vanislass, membre fondateur, l'Edj est une organisation apolitique, laïque et à but non lucratif. Selon la Présidente du conseil d'administration (Pca), Yeo Abiba, sa création répond à la nécessité de mettre à la disposition des jeunes un cadre propice à l'expression, à la formation et à l'engagement citoyen.

La structure est implantée à San Pedro, au quartier Cma Cebroko, au sein de l'Ong Espace Maquie. Elle bénéficie, notamment, de l'accompagnement du Dr Atsin Yacynth, médecin-chef du Service de santé scolaire et universitaire - Santé, adolescents et jeunes (Sssu-Saj) local, qui intervient également en qualité de conseiller de l'organisation.

À travers ses initiatives, l'Edj ambitionne de promouvoir une jeunesse mieux formée, consciente de ses responsabilités et disposée à prendre une part active à la vie communautaire. Il s'agit, pour ses responsables, d'encourager les jeunes à développer leurs compétences, à porter des initiatives et à participer à la recherche de solutions aux difficultés sociales et environnementales auxquelles leurs communautés sont confrontées.

Pour atteindre ces objectifs, l'organisation déploie ses activités dans plusieurs secteurs stratégiques. L'éducation et la formation, la santé et le bien-être, la communication, les médias et le numérique figurent parmi ses principaux domaines d'intervention. À ceux-ci s'ajoutent la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la promotion et la protection des droits humains, ainsi que l'engagement citoyen et communautaire.

L'action de l'Edj s'étend également à la culture, aux arts, à l'innovation sociale, à la lutte contre les changements climatiques et à la protection de l'environnement. Cette approche transversale témoigne de sa volonté d'agir sur plusieurs leviers du développement des jeunes, tout en tenant compte des réalités et des besoins des populations.