Afrique: CAN de futsal Maroc-2026 - Carton plein pour les Lions de l'Atlas

La sélection marocaine de futsal a réalisé un sans-faute en phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc-2026, en enchaînant trois victoires en autant de rencontres, sans encaisser le moindre but, confirmant ainsi ses ambitions dans la compétition continentale.

Versés dans le groupe A, les Lions de l'Atlas ont entamé leur parcours par une victoire convaincante face à l'Algérie (4-0), avant de surclasser la Zambie (7-0) lors de la deuxième journée.

Déjà qualifiés pour les demi-finales à l'issue de cette rencontre, les nationaux ont conclu cette première phase sur une nouvelle démonstration de force face à la Libye, battue sur le score sans appel de 6 buts à 0, vendredi soir à la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, à Rabat.

Avec un bilan de 17 buts inscrits et aucun encaissé, la sélection marocaine a affiché une efficacité offensive remarquable, conjuguée à une solidité défensive qui lui a permis de préserver ses cages inviolées tout au long de cette phase. Ces performances traduisent la régularité des hommes de Hicham Dguig et leur capacité à imposer leur rythme face à leurs adversaires.

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Dans l'autre rencontre du groupe A, l'Algérie s'est imposée face à la Zambie (7-4), validant ainsi son billet pour les demi-finales aux côtés du Maroc.

Fort de cette phase de groupes parfaitement maîtrisée, le Maroc aborde désormais le dernier carré avec l'objectif de poursuivre sur la même dynamique et de défendre ses chances de sacre continental devant son public.

Entre efficacité offensive, rigueur défensive et constance dans les résultats, les Lions de l'Atlas ont envoyé un signal fort à leurs concurrents, en signant un parcours sans faute qui les place parmi les prétendants au titre de cette CAN de futsal 2026.