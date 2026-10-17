Ethiopie: Le pays et le Royaume-Uni réaffirment leur partenariat stratégique lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale

Addis Ababa — L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération bilatérale, en mettant l'accent sur la stabilité macroéconomique, la croissance à long terme et le développement régional.

Cet engagement a été souligné lors d'une rencontre entre une délégation éthiopienne conduite par Eyob Tekalign, gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, et Kirsty McNeill, députée et ministre britannique du Développement international et de l'Afrique, en marge des Assemblées annuelles 2026 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à Bangkok.

Les discussions ont porté sur l'évolution récente de la situation économique et sur les priorités de l'Éthiopie pour maintenir la stabilité macroéconomique et favoriser la croissance à long terme.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur l'actualité régionale et mondiale.

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M. McNeill a salué les efforts menés par l'Éthiopie dans le respect de ses principes et a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à poursuivre la coopération bilatérale, reconnaissant l'importance stratégique de l'Éthiopie pour la promotion de la stabilité et du développement régionaux.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de maintenir un dialogue constructif et d'approfondir leur coopération dans les domaines d'intérêt commun, a appris l'ENA.